Holandia: naukowcom udało się wyszkolić pszczoły, które z dużą precyzją wykrywają koronawirusa

To jeszcze nie wszystko, bo InsectSense opracował prototypową maszynę, która może szkolić pszczoły w wykrywaniu

koronawirusa. Naukowcy mają nadzieję, że będzie można ją wykorzystywać w najbiedniejszych krajach, w których dostęp do szybkich testów wykrywających pandemiczne zagrożenie jest bardzo ograniczone.

- Nie we wszystkich laboratoriach jest to możliwe, zwłaszcza w krajach biednych - powiedział gazecie "The Washington Post" Wim van der Poel, profesor z Wageningen University. - Tymczasem pszczoły są wszędzie, a ta aparatura nie jest bardzo skomplikowana - dodał.