Szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe? Zdania wśród ekspertów są podzielone

Możliwą konieczność wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw koronawirusowi zauważył prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19.

Profesor pytany w Programie Trzecim Polskie Radia o to, która grupa wiekowa niechętnie podchodzi do szczepień odpowiedział, że „jest problem powyżej 80, ale również pomiędzy 60-69”.

- Jeżeli uda się znaleźć przyczyny tej sytuacji, to będzie można znaleźć środki zaradcze. Jeżeli w żaden inny sposób nie uda się przekonać ludzi do szczepień, to być może będzie trzeba wprowadzić obowiązek – zaznaczył profesor.