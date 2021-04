Harry ma przylecieć na Wyspy, by uczestniczyć w pogrzebie księcia Filipa. Czy ciężarna Meghan Markle będzie mu towarzyszyć?

Książę Filip zmarł. Zaczął się zmierzch Windsorów - Forth Bridge już się zawalił. Jakie było życie księcia z królową?

Na tę chwilę tak naprawdę wszyscy w Wielkiej Brytanii byli już przygotowani od dawna. I właśnie rozpoczyna się operacja pod hasłem Forth Bridge – czyli wszystkie czynności I procedury związane z uroczystościami pożegnania księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II. Nazwa odnosi się do mostu łączącego Edynburg ze szkockim hrabstwem Fife, którego poświęcenia królowa i jej mąż dokonali wspólnie w 1964 roku. To zresztą powszechny zwyczaj, nadawania tego typu nazw dla uroczystości pogrzebowych członków rodziny królewskiej. W przypadku królowej będzie to “London Bridge is down”.