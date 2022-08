"Gra o tron" rozgrywa się także w polskiej polityce

Gra o Żelazny Tron to nic innego jak krwawa, bezwzględna i cyniczna rozgrywka polityczna. Nic dziwnego, że ten serial uwielbiają politycy. Ogląda go premier Wielkiej Brytanii David Cameron, a wielkim fanem jest prezydent USA Barack Obama. Przywódca Stanów Zjednoczonych stał się nawet obiektem hejtu: poprosił stację HBO o odcinki najnowszej, szóstej serii i je otrzymał. Jest więc jedną z niewielu osób na świecie, którzy wiedzą, czy Jon Snow żyje. A przy okazji amerykańscy dziennikarzem, powołując się na prawo do informacji, próbowali nakłonić Biały Dom do ujawnienia nowych odcinków, argumentując to w ten sposób, że skoro władza ma do nich dostęp, to również powinni go mieć i zwykli Amerykanie. Nic nie wskórali i wygląda na to, że prezydent Obama strzeże nie tylko kodów do głowic atomowych, ale i wiedzy na temat dalszych losów Jona Snowa.