Gowin: Obostrzenia w naszym kraju są łagodniejsze niż w wielu innych państwach UE [GALERIA]

Dodał, że jeżeli wszystko „będzie szło zgodnie z planem, to krok po kroku będą odmrażane kolejne branże”. - Nie wolno nam ani na chwilę zapomnieć, że od roku wspólnie walczymy o to co najważniejsze, czyli zdrowie i życie naszych bliskich, o zdrowie i życie wszystkich Polaków- podkreślił szef resortu rozwoju i dodał, że działania muszą być „rozważne i elastyczne na bieżąco dostosowywane do panującej sytuacji”.