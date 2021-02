Jarosław Gowin: Wkrótce będziemy odmrażać kolejne branże. Teraz walczymy o otwarcie restauracji i kawiarni

Wicepremier Jarosław Gowin pochwalił w piątek współpracę z branżą hotelarską. - To przykład tego, co jest kluczowe, czyli roztropnego, poważnego i odpowiedzialnego odmrażania gospodarki- tłumaczył i jednocześnie dodał, że jeżeli branża nie będzie działała zgodnie z protokołami sanitarnymi, czeka nas "ponowne zamknięcia danej branży" oraz " zablokowanie możliwości odmrożenia kolejnych".

- To ważny i dobry dzień dla Polski, dla polskich firm, dla wszystkich pracujących Polaków i naszych rodzin- mówił podczas piątkowej konferencji wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak tłumaczył, dzisiaj mamy kolejny krok w odmrażaniu gospodarki i luzowania obostrzeń. Szef resortu rozwoju przypomniał jakie obiekty i jakie branże wznowiły swoją działalność od piątku 12 lutego, w reżimie sanitarnym. I tak, otwarte zostały hotele i obiekty noclegowe przy obłożeniu do 50 proc. miejsc. Ponadto otwarte zostały baseny i obiekty sportowe na świeżym powietrzu, w tym stoki narciarskie, boiska i korty. Na koniec Gowin wymienił kina, teatry, opery i filharmonie.

- Jako minister odpowiedzialny za gospodarkę i pracę ogromnie się z tego ciesze. Zwłaszcza z branżą hotelarską współpracujemy bardzo blisko i bardzo skutecznie. Wspólnie sprawdzaliśmy stan przygotowań do otwarcia hoteli, pensjonatów, agroturystyki omawiając protokoły sanitarne i postulaty na przyszłość, analizując także treść projektu rozporządzenia do którego branża wniosła szereg interesujących uwag- wymieniał i dodał, że konsekwentnie rekomendował rządowi otwarcie branży hotelarskiej. - podtrzymuję opinię, że to jest bardzo dobra decyzja- dodał.

Gowin tłumaczył, że współpraca z branżą hotelarską, to przykład tego, co jest kluczowe, czyli roztropnego, poważnego i odpowiedzialnego odmrażania gospodarki. - Musimy pamiętać, że każde odmrożenie danego sektora w gospodarce jest wielkim testem. Jeżeli branża nie będzie działać zgodnie z protokołami sanitarnymi, czeka nas wzrost zachorowań- tłumaczył.

Jak tłumaczył, z gospodarczego punktu widzenia może oznaczać nie tylko konieczność ponownego zamknięcia danej branży ale też zablokowaniem możliwości odmrożenia kolejnych branż. - Jeżeli hotele nie stanęłyby na wysokości zadania, lekceważone będą obostrzenia sanitarne, to odsunie to w czasie otwarcie np. otwarcie restauracji i kawiarni- o co teraz walczymy- wyjaśnił.

Dodał jednocześnie, że jeżeli wszystko „będzie szło zgodnie z planem, to krok po kroku będą odmrażane kolejne branże”. - Nie wolno nam ani na chwilę zapomnieć, że od roku wspólnie walczymy o to co najważniejsze, czyli zdrowie i życie naszych bliskich, o zdrowie i życie wszystkich Polaków- podkreślił szef resortu rozwoju i dodał, że działania muszą być „rozważne i elastyczne na bieżąco dostosowywane do panującej sytuacji”.

- Obostrzenia w naszym kraju są łagodniejsze niż w wielu innych państwach w Europie. Na koniec stycznia, nasze ograniczenia są jednymi z mniej restrykcyjnych w regionie. Dla przedsiębiorców są one mniej dotkliwe, niż np. u naszych sąsiadów w Niemczech czy w Czechach- wyliczył.

Środki przeznaczone na pomoc są „bezprecedensowe” Gowin zapowiedział kontynuowanie pomocy finansowej dla poszkodowanych, a nawet w „miarę możliwości jej poszerzenie i wzmocnienie”. Mają to potwierdzać „konkretne fakty z ostatnich dni i tygodni”. - Na mój wniosek rozszerzono tarczę branżową o 6 kodów PKD. Są to hotele i podobne obiekty, obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola kempingowe i namiotowe, działalność agentów turystycznych oraz organizatorów turystyki, a także działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy - wyliczył.

Poinformował, że jeżeli chodzi o tarczę branżowa, to przewidziana pomoc w jej zakresie wydłużona zostanie na kolejne miesiące. - Rozporządzenie dotyczące grudnia i stycznia weszło w życie, pomoc będzie kontynuowana za luty i pracujemy nad kolejnym rozporządzeniem - wyjaśniał.

Przypomniał także, że instrumenty wsparcia w tarczy branżowej 6.0 i jej rozszerzenie skierowane są do 300 tysięcy przedsiębiorców zatrudniających ponad 1 milion pracowników. Jak podał, łączna kwota wsparcia szacowana jest na ponad 13 mld zł. Poinformował także, że tarcza finansowa 2.0 realizowana przez PFR została poszerzona o dodatkowe branże.

- Do tej pory, czyli w ciągu niespełna miesiąca z tarczy finansowej 2.0 do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców trafiło już blisko 5,5 mld zł. Dzięki temu od połowy stycznia wsparcie otrzymało około 35,5 tys przedsiębiorstw zatrudniających w sumie blisko 250 tysięcy osób- wyliczał i dodał, że w tym około 30 tys firm otrzymało dofinansowanie łącznie w wysokości 2,6 mld zł, a prawie 5 tys małych i średnich firm otrzymało łącznie blisko 2,9 mld zł i każdego dnia te sumy rosną.

Gowin chwalił, że środki przeznaczone na pomoc są „bezprecedensowe” i przypomniał, że udzielone już wsparcie pochłonęło ponad 180 mld zł, co odpowiada 9 proc. PKB Polski. Z koeli środki alokowane ale jeszcze nie wydane, to może to stanowić nawet 10 proc. PKB. - pod kątem skali pomocy dla przedsiębiorców w stosunku do wielkości gospodarki w UE ustępujemy tylko Danii i Austrii- podsumował.

Szef resortu rozwoju, pracy i technologii zapowiedział pracę nad „dalszymi sposobami skutecznego wspierania tych przedsiębiorców, których nie obejmuje system kodów PKD. Jak tłumaczył pomoc nie może być skierowana do całej gospodarki, ponieważ ta radzi sobie „stosunkowo bardzo dobrze na tle UE”. - Mamy jeden z najniższych poziomów recesji w Europie- mówił. - Precyzyjnie kierujemy pomoc do konkretnych branż dotkniętych obostrzeniami i znajdujących się w trudnościach. Sposobem na kierowanie tej pomocy do tej pory były kody PKD i generalnie rzecz biorąc tak pozostanie, natomiast szukamy sposobów na uszczelnienie luk w tym systemie- tłumaczył i dodał, że naprawdę poważnie traktowane są potrzeby i postulaty przedsiębiorców- dodał.