Gostomski nowym bramkarzem GKS-u Jastrzębie. Półroczne wypożyczenie z Jagiellonii Kaja Krasnodębska

Po rundzie jesiennej beniaminek Fortuny 1-ligi GKS Jastrzębie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli. Lucyna Nenow / Polska Press

Wiosną do drugoligowego Radomiaka, jesienią do Bruk-Bet Termaliki, a teraz Hubert Gostomski został wypożyczony do grającego na zapleczu Lotto Ekstraklasy GKS-u Jastrzębie. 20-letni golkiper ma pół roku na zaistnienie w pierwszym składzie rewelacyjnego beniaminka.