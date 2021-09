Głosowanie ws. stanu wyjątkowego. Sonik z KO: Spodziewam się dyscypliny partyjnej

Przeciwna wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią jest Lewica, która ma złożyć wniosek o jego uchylenie. Aby wniosek Lewicy przeszedł, potrzebna jest bezwzględna większość w obecności co najmniej połowy posłów.

Poseł KO Bogusław Sonik pytany przez portal polskatimes.pl, czy popiera wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, odpowiedział, że „na razie mamy szczątkowe informacje co do powodów jego wprowadzenia”. „Nie wiemy jaka jest skala zagrożeń migracyjnych. Wskazuje to raczej na fakt, że rząd chce ograniczyć lub stłumić informacje z granicy. Informacje te miały bardzo kontrowersyjny przebieg, nawet jeśli chodzi o niszczenie zabezpieczeń. W tym rozporządzeniu znalazł się punkt o ograniczeniu dostępu do informacji publicznej. Jest więc duży znak zapytania, czy to nie jest zbyt daleko idące ograniczenie” – dodał poseł.