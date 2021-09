Sytuacja na wschodniej granicy coraz bardziej napięta

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej napięta jest od tygodni. I nie chodzi już tylko o koczujących od ponad dwudziestu dni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny migrantów. Do Polski codziennie próbują się tą drogą przedostawać dziesiątki takich jak oni.

- Łukaszenko zorganizował biuro turystyczne, sprowadza turystów z Bliskiego Wschodu i chce ich przez nasz kraj przerzucać do Niemiec. Takie sytuacje zawsze doprowadzają w kraju przerzutowym do napięć - mówi Romuald Szeremietiew, były wiceszef MON.

Ale też dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z prowokacją zorganizowaną przez władze białoruskie, które umożliwiają migrantom dotarcie poprzez Mińsk do granicy wschodniej Unii, czyli właśnie do granicy polsko-białoruskiej i dosłownie wypychają ich z terenu Białorusi. Stąd Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, na części woj. podlaskiego i lubelskiego.