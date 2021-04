GIS chce odwołania z zawodu dr. Pawła Grzesiowskiego

Wcześniej prof. Wojciech Maksymowicz wyjawił w rozmowie z Wirtualną Polską, że p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego chce odwołania z zawodu dr. Pawła Grzesiowskiego. - To kompletny skandal. Gdyby tak miało być, to odbierzmy dyplom inżynierski panu inżynierowi – stwierdził.

Jak przekazał, z uzasadnienia dokumentu wynika, że dr Grzesiowski miał „wielokrotnie wprowadzać opinię publicznej w błąd niepotwierdzonymi i nieprawdziwymi informacjami na temat Covid-19”. - Uzasadnienie głosi, że dr Grzesiowski reprezentuje w wywiadach udzielonych mediom krajowym oraz regionalnym promowanie nieprawdziwych rozwiązań medycznych rzekomo przeciwdziałających Sars-Cov-2 mających szkodzić, czy implikować niekorzystne zjawiska zdrowotne i epidemiologiczne. Zarzucane jest mu promowanie nieprawdziwych rozwiązań, co do których brak naukowego, potwierdzona ich skuteczności, oczernianie i deprecjonowanie instytucji państwowych, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej – przekazał rzecznik NIL.

- Wniosek trafił do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i zgodnie z ustawą zostanie przesłany do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który jest organem niezależnym i sam podejmuje decyzje, czy będzie wszczynał to postępowanie, czy będzie wyjaśniał i jaki będzie jego tryb – przekazał Hołubicki. - NIL w przypadku dalszych pytań oczy konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień pozostajemy do dyspozycji NRL – dodał.

Dr Paweł Grzesiowski, będący ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, wielokrotnie negował przyjmowane przez rząd strategie rządu i GIS dotyczące walki z pandemią Covid-19.

Informację dot. wniosku o swoje odwołanie immunolog potwierdził w mediach społecznościowych. - Szanowni Państwo, w związku z dzisiejszą wypowiedzią prof. Maksymowicza, potwierdzam, że wpłynęła skarga na moją osobę do Naczelnej Izby Lekarskiej, która będzie procedowana przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zgodnie z procedurą, w związku z tym nie mogę jej komentować - napisał na Twitterze.