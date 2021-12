Gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny? Znamy miejsce. 10 miejscowości zniknie z mapy

Centralny Port Komunikacyjny powstanie na styku trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki i zajmie powierzchnię ok. 41 km kw. To teren dwukrotnie większy niż pobliski Pruszków. Ale w tym miejscu, zamiast pól, ma powstać gigantyczne lotnisko, a także całe Airport City i węzeł kolejowy.

- To obszar lotniska oraz węzła komunikacyjnego. Teren obejmuje ok. 520 budynków mieszkalnych. Będzie to zapewne nieco ponad tysiąc osób zamieszkujących ten teren. Teraz wskazaliśmy lokalizację lotniska. Jesteśmy w trakcie prac nad master planem. W trzecim kwartale 2022 roku chcemy złożyć wniosek o decyzję środowiskową, a w 2023 roku chcemy rozpocząć pierwsze przygotowawcze prace budowlane. Będzie to oznaczało, że będziemy budować w tempie niespotykanym do tej pory w Unii Europejskiej - mówi Marcin Horała, minister ds. CPK.

- W każdym postępowaniu inwestycyjnym przychodzi czas podejmowania trudnych decyzji, w których należy określić w jakim zakresie będzie przebiegała budowa. Ten moment właśnie nastąpił. To nie był czas stracony. Dzięki temu potrafiliśmy wskazać taki wariant Portu "Solidarność", by jak w najmniejszym stopniu wkroczyć w życie mieszkańców - mówi Mikołaj Wild, prezes CPK. Jak usłyszeliśmy na konferencji, władze CPK starały się, by ważne obiekty dla społeczności np. cmentarz, nie wchodziły w kolizję z inwestycję.