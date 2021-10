Fundusz Patriotyczny. Organizacja Roberta Bąkiewicza dostanie miliony złotych wsparcia? Opozycja chce kontroli wydatkowania środków

Wniosek Dziemianowicz-Bąk nie został poddany głosowaniu.

I faktycznie, jak przekazuje środowa „Gazeta Wyborcza” Bąkiewicz i jego stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości stara się o sfinansowanie siedziby Centrum Niepodległości przez Fundusz Patriotyczny.

Pomysł byłego lidera Obozu Narodowo-Radykalnego komisja konkursowa Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Funduszu Patriotycznego oceniła pozytywnie, dając mu 198 punktów na 200 możliwych. Dzięki temu stowarzyszenie Bąkiewicza ma duże szanse na uzyskanie ponad 4 milionów złotych. Bąkiewicz jest prezesem trzech organizacji narodowych: Straży Narodowej, Marszu Niepodległości i właśnie Roty Marszu Niepodległości. Dwie pierwsze dostały już od państwa 3 mln złotych.

Posłance Lewicy odpowiedział poseł Konfederacji Robert Winnicki, który stwierdził, że najbardziej lewicę boli fakt, że „patriotyczne organizacje narodowe ubiegają się o środki na równych prawach”.

- Jeśli chodzi o to, co dzieje się na demonstracjach, to przypominam wszystkim demokratom w tej izbie, że mamy wolność zgromadzeń w tym kraju. Jeśli Tusk organizuje swoje zgromadzenie, to ktokolwiek inny też może zorganizować swoje zgromadzenie. Wy chcielibyście, żeby tylko jedna opcja miała głos w tym kraju. Tak nie będzie. My do tego nie dopuścimy – zaznaczył Winnicki.