Posłowie KO domagają się kontroli NIK ws. dotacji dla stowarzyszeń Roberta Bąkiewicza Leszek Rudziński

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przedstawili w środę wyniki kontroli poselskiej w Narodowym Instytucie Wolności. - Podejrzewamy fałszerstwo, podejrzewamy zmianę punktacji, zmanipulowanie tak, by stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza, które nie kwalifikowało się do dofinansowania, otrzymało te środki. W trybie pozaregulaminowym 20 punktów zostało dodane, by nacjonaliści dostali dofinansowanie – oświadczył podczas konferencji prasowej poseł Michał Szczerba.