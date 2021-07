Frederick Forsyth, autor książkowych bestsellerów: Polacy na śniadanie zjedzą łobuzów z Unii Europejskiej. Pisarz komentuje spór z TSUE

Słynny pisarz i publicysta opublikował na portalu dziennika "Daily Express" artykuł poświęcony Polsce i jej sporowi prawnemu z Unią Europejską. Zadaje przy okazji pytanie: co jest ważniejsze - prawo polskie czy unijne? Jak zaznacza, Polska to dumny naród i nie lubi zależności ponad miarę.

Tytuł artykułu: Polacy na śniadanie zjedzą łobuzów z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska dała rządowi czas na pisemną odpowiedź. Polska musi to zrobić do 16 sierpnia. Urzędnicy KE mówią o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zgodnie z wyrokiem TSUE w Luksemburgu. Jest możliwe, że Polska do tego czasu zadeklaruje, że coś w tej sprawie zrobi. Zdaniem urzędników byłby to krok w dobrą stronę.