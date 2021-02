Faustine Nogherotto nie żyje. 31-letnia piosenkarka poddała się eutanazji

Faustine Nogherotto od przeszło 10 lat zmagała się z nieuleczalną chorobą Gougerota-Sjögrena, która charakteryzuje się upośledzeniem m.in. gruczołów łzowych i ślinianek. Oprócz tego kobieta cierpiała na zespół chronicznego zmęczenia, co również było dla niej nie do zniesienia.

"Przede wszystkim to ekstremalne zmęczenie, moje ciało jest cały czas pozbawione energii. Wiem już, że kiedy skończę z tobą rozmawiać, będę zdyszana. Są także bóle mięśni. Nie mogę zejść ze schodów bez drżenia, czasem samo trzymanie drinka jest nie do zniesienia. Walka jest bardzo trudna do prowadzenia. Chcę powiedzieć naukowcom: ruszcie się, bo nie wiem, jak to przetrzymać, a przyszłość mnie przeraża" - mówiła w wywiadzie dla "Le Parisien" w 2015 roku.