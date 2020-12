Hiszpania: lewicowy rząd wprowadza prawo dopuszczające eutanazję. Kler był przeciw, jednak modły nie pomogły

Burza w Hiszpanii po tym, jak lewicowy rząd przeforsował w parlamencie ustawę, która ma wejść w życie w przyszłym roku, a która dopuszczała w określonych przypadkach i przy zachowaniu odpowiednich procedur eutanazję. Hiszpania stanie się piątym krajem na świecie (nie licząc niektórych amerykańskich stanów), które dopuszczają śmierć na życzenie. Dlatego hierarchowie hiszpańskiego Kościoła nawoływali do modlitw w całym kraju w proteście przeciwko rządowemu pomysłowi na przyjęcie kontrowersyjnej ustawy.

Kardynał Antonio Cañizares, biskup Walencji, określił pomysł rządu jako okrutny i nieludzki, stąd jego apel do wyznawców wszystkich religii, by sprzeciwili się nowym przepisom. Lewicowy rząd koalicyjny miał jednak wystarczające wsparcie w parlamencie, aby wprowadzić w życie ustawę, która pozwala na eutanazję pacjentów, których życie, jak to określono, jest nie do zniesienia z powodu przewlekłej i nieuleczalnej choroby. Eutanazja odbywałaby się pod ścisłym nadzorem i kontrolą lekarza.