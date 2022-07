Falstart Powstania Warszawskiego. Pierwsze strzały padły na Żoliborzu, na długo przed godziną "W"

Był 21 lipca kiedy do jadącego tramwajem numer 17 szefa wydziału specjalnego sztabu Komedy Głównej Armii Krajowej ppłk. Emila Kumora podszedł ok. 20-letni mężczyzna. – Panie szefie, kiedy zaczynamy? – zapytał, po czym oczom Kumora, a przy okazji wszystkich pasażerów, ukazał się cały arsenał, jakim ów mężczyzna był obwieszony: „Sten”, magazynki i granaty angielskie. Tramwaj w mgnieniu oka opustoszał. Niektórzy wyskakiwali z niego nawet podczas jazdy. Kiedy zostali już sami, Kumor przywołał młodego człowieka do porządku, przypominając o kategorycznym zakazie wychodzenia z bronią z domu bez wyraźnego rozkazu dowódcy.

Historia ta doskonale obrazuje atmosferę, jaka panowała w Warszawie w lipcu 1944 roku. Atmosferę ogromnego napięcia i wyczekiwania na rozkaz, który otworzy drogę do odpłacenia Niemcom za pięć lat niemieckiej okupacji, przerastającej swym okrucieństwem wszystko, czego naród polski doświadczył w całej swojej historii. O sytuacji tej wspominam nie bez powodu. Wydarzyła się ona bowiem w drodze na Żoliborz, dzielnicy w której właśnie wszystko się zaczęło. Przy okazji kolejnej tam wizyty Kumor słyszał już serię strzałów z pistoletu maszynowego i widział nadjeżdżające w pośpiechu od strony placu Krasińskich niemieckie czołgi z trupimi czaszkami na pancerzach.