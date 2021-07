Czarnoskóry powstaniec "Ali". Kim był August Agbola O'Brown, który walczył w Powstaniu Warszawskim? Niezwykła historia przybysza z Nigerii

To, że w szeregach powstańczych walczył czarnoskóry żołnierz, wciąż dla wielu brzmi sensacyjnie. Gorzej ze sporządzeniem jego dokładnego CV. Świadkowie już nie żyją, pamięć się zatarła, większość dokumentów zaginęła. Choć jednak coś niecoś o nim wiemy. Od kilku lat badaniem powikłanych losów O'Browna zajmują się IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego i niezależni varsavianiści. Nigeryjczyk trafił też do książki "Afryka w Warszawie" - rozdział o nim napisał historyk dr Zbigniew Osiński. "Życiorys Agboli to historia człowieka, który uznawał Polskę za swoją drugą ojczyznę (nie jest to chyba zbytni patos) i czuł się jej pełnoprawnym obywatelem" - pisze Osiński.