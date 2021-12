Fake news dotyczący Mejzy? Informacje mediom przekazała posłanka Lewicy

Zdaniem posłanki Lewicy, Anity Kucharskiej-Dziedzic, Łukasz Mejza miał wysłać pisma przedprocesowe do rodzin dzieci, które kontaktowały się z firmą Vinci NeoClinic. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic przedstawiła w środę treść maila, którego miała otrzymać jedna z matek zaangażowana w sprawę.

Poseł niezrzeszony zaprzecza tym doniesieniom i domaga się przeprosin.

Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy na konferencji prasowej poinformowała, że 23 listopada poseł Mejza podpisał pełnomocnictwa dla adwokatów Macieja Zaborowskiego i Huberta Kubika. – Skan tego pełnomocnictwa 24 listopada pan adwokat Hubert Kubik wysłał jako załącznik w wiadomości mailowej do matki dziecka opisanego w pierwszym artykule (Patrycja z Trzcińska-Zdroju – informacje Wirtualnej Polski). Wysłał pełnomocnictwo, w którym jest napisane, że pan Mejza upoważnia go do żądania sprostowań medialnych, do przedstawiania pozwów i kierowania pism na drodze przedprocesowej – mówiła.