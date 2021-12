Terlecki zdecydowanie o Mejzie: Nie będzie już w rządzie

Pisma do rodziców chorych dzieci

We wtorek Wirtualna Polska podała, że do rodziców chorych dzieci, którzy ujawnili swoje kontakty z firmą Łukasza Mejzy, trafiły pisma przedprocesowe.

Do tych doniesień odniósł się podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Mejza "zdementował zdecydowanie to, że wysyłał jakieś pisma". - Więc jeśli by tak było, to znaczyłoby, że jest to kolejny przykład fake newsu, to znaczy, jakiś portal podaje informację, potem inny bierze tę informację i dmucha ten balon coraz mocniej - mówił szef rządu.