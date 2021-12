Ewa Bonder: Jak nie dać się zgubić przed Bożym Narodzeniem

Coraz częściej słyszę wśród znajomych: „Praktykuję mindful eating”. Czym jest mindful eating?

Mindful eating to w wolnym tłumaczeniu uważne jedzenie. Wywodzi się ono z praktyki mindfulness, którą bezpośrednio tłumaczymy jako uważność czy obecność. Mindful oznacza, że jesteś absolutnie obecna w tym, co dzieje się w danej chwili; w czynności, którą wykonujesz, w emocji, jakiej doświadczasz, w stanie w jakim jesteś. W tak zwanych dzisiejszych czasach wydaje się to być absolutnym luksusem. Mamy bowiem po pierwsze skłonność do tego, że albo jesteśmy mocno w przeszłości, czyli analizujemy, ogarniamy, próbujemy coś zrozumieć, albo jesteśmy w przyszłości – czyli planujemy, tworzymy strategię, itp. Robiąc jedną rzecz już zastanawiamy się, jaka będzie kolejna. Tymczasem mindfulness przerywa ten kołowrotek, dając komfort bycia w tak zwanym „tu i teraz”. Drugi aspekt to jakże „cenna” umiejętność bycia multitaskerem, czyli wykonywania wielu czynności jednocześnie. To też nieprawdopodobnie nas gubi. Mindful eating to technika uważnego jedzenia posiłku. Ma ona wymiar zarówno praktyczny, jak i psychologiczny.