Eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zwołuje nadzwyczajną wideokonferencję

W Londynie natomiast tysiące ludzi maszerowało przez centrum miasta solidaryzując się z Palestyńczykami. Organizatorzy protestu wezwali rząd Wielkiej Brytanii do zaprzestania zezwalania na to, co określają jako „brutalną przemoc i ucisk Izraela wobec narodu palestyńskiego”. Demonstranci maszerowali do izraelskiej ambasady skandując „wolna Palestyna”.

„Bardzo ważne jest, aby rząd Wielkiej Brytanii podjął natychmiastowe działania. Musi przestać pozwalać, aby brutalna przemoc Izraela wobec i ucisk narodu palestyńskiego pozostała bezkarna”- powiedział rzecznik organizatorów cytowany przez stację BBC.

Także w stolicy Hiszpanii w sobotę miała miejsce propalestyńska demonstracja. Ok. 2,5 tys. osób zjawiło się na marszu w centrum miasta. Tłum niósł transparenty z hasłami "Jerozolima - wieczna stolica Palestyny" czy "To nie wojna, to ludobójstwo", odnosząc się do izraelskich nalotów na Strefę Gazy.