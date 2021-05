Propalestyńskie demonstracje w miastach Europy. Ludzie wyszli na ulice w Berlinie, Paryżu, Londynie. Były starcia z policją

W sobotę w wielu miastach Europy odbyły się demonstracje solidarnościowe z Palestyńczykami. Spowodowane jest to eskalacją konfliktu między radykalną organizacją Hamas, a siłami Izraela. Na ulicę wyszli mieszkańcy Berlina, Paryża, czy Londynu.

W związku z eskalacją izraelsko-palestyńskiego konfliktu w wielu miastach Europy odbyły się porpalestyńskie demokracje. W Niemczech demonstracje odbyły się między innymi w Berlinie, Frankfurcie oraz w Lipsku. Tysiące ludzi wyszło na ulicę by solidaryzować się z Palestyńczykami. W Berlinie pro-palestyńskie demonstracje odbyły się w trzech miejscach. Około 2,5 tysiąca osób zebrało się dzielnicy Neukölln skąd maszerowali do ratusza dzielnicy, machając palestyńskimi flagami. Miało dojść do starć z policją.

Funkcjonariusze przekazali, że rzucano w nich butelkami i innymi przedmiotami, gdy próbowali przerwać wydarzenie, ponieważ nie przestrzegano dystansu społecznego. Protest we Frankfurcie natomiast, gdzie zebrała się ponad 2 tysiące ludzi, został ostatecznie rozwiązany przez policję około godziny 18:00. ponieważ według funkcjonariuszy uczestnicy nie przestrzegali zasad dystansu społecznego.

Starcia z policją Protesty we francuskiej stolicy zakończyły się starciami z policją, która w stronę uczestników demonstracji wystrzeliła gaz łzawiący i wycelowała do nich z armatek wodnych. Spowodowane to było między innymi tym, że w Paryżu zgromadzenie została zabronione przez policję na wniosek ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanina.

To i tak nie przeszkodziło by paryżanie wyszli na ulice. Protestujący i tak się pojawili, machając palestyńskimi flagami i próbując przyłączyć się do odmiennych grup demonstrantów. Według oficjalnych danych około 2500–3500 protestujących zgromadziło się w dzielnicy Barbès w północnej części Paryża, a dla porównania obecnych było około 4200 funkcjonariuszy.

Pod paryską obwodnicą, zwaną bulwarem peryferyjnym, zebrało się kilkaset osób, które wznosiły okrzyki "Palestyna zwycięży" i "Izrael mordercy". Paryska policja przekazała, że dokonała 44 aresztowań, a jeden z funkcjonariuszy został ranny, przerywając zgromadzenie protestujących.

Setki osób wzięło również udział w pokojowych protestach w innych francuskich miastach, w tym w Lyonie i Marsylii.

Protesty w Londynie, Madrycie i Atenach Niespokojnie minęła także sobota w Londynie. Tysiące ludzi maszerowało przez centrum miasta solidaryzując się z Palestyńczykami.

Organizatorzy protestu wezwali rząd Wielkiej Brytanii do zaprzestania zezwalania na to, co określają jako „brutalną przemoc i ucisk Izraela wobec narodu palestyńskiego”. Demonstranci maszerowali do izraelskiej ambasady skandując „wolna Palestyna”. Demonstracja w Londynie została zorganizowana przez organizacje takie jak: Palestine Solidarity Campaign, Friends of Al-Aqsa, Stop The War Coalition czy Muslim Association of Britain. „Bardzo ważne jest, aby rząd Wielkiej Brytanii podjął natychmiastowe działania. Musi przestać pozwalać, aby brutalna przemoc Izraela wobec i ucisk narodu palestyńskiego pozostała bezkarna”- powiedział rzecznik organizatorów cytowany przez stację BBC.

Niespokojny przebieg miały protesty pod ambasadą Izraela w Atenach. Placówka została otoczona kordonem ochronnym przez policję, która rozpędziła setki demonstrantów za pomocą gazu łzawiącego i armatek wodnych. Także w stolicy Hiszpanii w sobotę miała miejsce propalestyńska demonstracja. Ok. 2,5 tys. osób zjawiło się na marszu w centrum miasta. Tłum niósł transparenty z hasłami "Jerozolima - wieczna stolica Palestyny" czy "To nie wojna, to ludobójstwo", odnosząc się do izraelskich nalotów na Strefę Gazy.

