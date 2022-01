Emilian Kamiński: Hejt często płynie z bezradności. Źle, że bezradność przeradza się w złość

Co najbardziej przeraża Pana w wirtualnym świecie?

Właśnie to, że jest wirtualny, daleki od rzeczywistości. Wyobraźnia to jest coś, czego oczywiście warto używać, ale świadomie. Młodzi ludzie, często się w tym wirtualnym świecie zatracają, zastępują tę naturalną wyobraźnię, właśnie wirtualną. To jest bardzo niebezpieczne i szybko może się stać chorobą wyobraźni. Nie wiem, czy pani pamięta, ale jakiś czas temu w Japonii wyemitowano serial animowany, po obejrzeniu którego kilkaset dzieci wylądowało w szpitalu psychiatrycznym.

Pamiętam. To był odcinek popularnego serialu o Pokemonach. Dzieci, które siedziały przed ekranami telewizorów dostały ataków drgawek i wymiotów.

Wybuchła afera i kiedy znów gdzieś na świecie pokazano fragment tego odcinka, to kolejnych kilkaset dzieci trafiło do szpitala. To oczywiście bardzo radykalny przykład wchodzenia w wirtualną rzeczywistość, ale pokazuje, co może się zdarzyć z wyobraźnią i jakie ślady owa rzeczywistość wirtualna może zostawić w psychice. Mówiąc obrazowo, jest to nakłuwanie mózgów, kłucie wrażliwości, czyli tworzenie małych ran. Z małych ran może powstać, duża rana, a ta może doprowadzić nawet do sepsy. Dziś mówi się już o uzależnieniu od wirtualnego świata, od gier komputerowych i to się leczy, jak każde inne uzależnienie. Na dodatek żyjemy w pandemii, w której dzieci zostały niejako skazane na tę wirtualną rzeczywistość. A to już jest duży problem.