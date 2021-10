Dziennikarze powinni zostać wpuszczeni na teren objęty stanem wyjątkowym? Tak uważa większość ankietowanych

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, 61 proc. respondentów uważa, że media powinny zostać wpuszczone na teren objęty stanem wyjątkowym, wprowadzonego przy granicy z Białorusią. Odpowiedź "zdecydowanie powinny" wskazało 44,2 proc.ankietowanych, a "raczej powinny" - 16,5 proc.

Z drugiej strony odpowiedź "zdecydowanie nie powinny" wybrało 15,2 proc., a "raczej nie powinny" - 17,9 proc. ankietowanych. 6,2 proc. pytanych wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

W miniony weekend Straż Graniczna odnotowała ok. 1300 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od sierpnia funkcjonariusze udaremnili ponad 17 tys. prób nielegalnego sforsowania naszej granicy z Białorusią. Obecnie we wszystkich ośrodkach SG przebywa ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów. Na obszarach przygranicznych obowiązuje także stan wyjątkowy, który został przedłużony do końca listopada.