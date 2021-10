Kryzys migracyjny. Błaszczak: Więcej wojska na granicy z Białorusią i budowa muru

W miniony weekend Straż Graniczna odnotowała ok. 1300 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od sierpnia funkcjonariusze udaremnili ponad 17 tys. prób nielegalnego sforsowania naszej granicy z Białorusią. Obecnie we wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów. Na obszarach przygranicznych obowiązuje także stan wyjątkowy, który został przedłużony do końca listopada.