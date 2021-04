Dzień Ziemi 2021. Światowi liderzy debatują na wirtualnym szczycie klimatycznym, jak ratować naszą planetę

Ulewne deszcze to skutek zabetonowania miast czy klimatu?

Być może z ust części uczestników wirtualnego spotkania padną deklaracje, jeśli nie o neutralności klimatycznej to zapowiedź konkretnych celów, jeśli chodzi ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Światowi przywódcy, którzy będą dyskutować poprzez Internet w dniach 22-23 kwietnia zajmą się między innymi takimi problemami, jak działania na rzecz klimatu, które powiązane będą z tworzeniem nowych miejsc pracy, wdrożenie przez światowych gigantów programu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych tak, aby średni wzrost temperatury utrzymał się na poziomie 1,5 st. C. Mowa będzie również o tym, jakie środki podejmować, aby chronić nasze życie przed skutkami klimatycznych zmian.

Stany Zjednoczone będą próbowały odzyskać globalne przywództwo w sprawach zmian klimatycznych, aby problemy związane z klimatem i istniejącymi zagrożeniami stały się jednym z głównych tematów światowej agendy. Pozwoliłoby to stworzyć obraz Ameryki, która przewodzi staraniom, których celem jest powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu. Oczekuje się, że Stany Zjednoczone przedstawią zaktualizowane zobowiązanie do emisji dwutlenku węgla, dzięki któremu zostaną zmniejszone o prawie połowę do 2030 roku.

Prezydent Biden uczynił ze zmian klimatu kluczową sprawę na początku swojej kadencji. Oprócz powrotu do porozumienia klimatycznego z Paryża w pierwszym dniu swego urzędowania, ogłosił wcześniej, że zorganizuje szczyt klimatyczny. Mimo napięcia na linii Pekin-Waszyngton oba kraje zapowiadają, że zajmą się klimatem z taką powagą i pilnością, jakich to wymaga.