Ministrowie środowiska państw członkowskich UE zajmą się dostosowaniem Wspólnoty do nieuniknionych skutków zmian klimatycznych

„Dziś unijni ministrowie omówią unijną strategię adaptacji klimatycznej. Przedstawia długoterminową wizję pełnego dostosowania UE do nieuniknionych skutków klimatycznych do 2050 r.” – przekazała Rada Europejska.

Strategia ta przedstawia długofalową wizję, która przewiduje, że do 2050 roku państwa członkowskie Wspólnoty staną się odporne na zmianę klimatu i w pełni przystosowane do jej nieuniknionych skutków.

Państwom udało się je zrealizować - do 2018 r. emisje zmalały o 23%, czyli o trzy punkty procentowe więcej, niż zakładał pierwotny, 20-procentowy cel.

Cele 2030

W 2014 r. uchwalone zostały ramy klimatyczno-energetyczne na okres 2021–2030. Zobowiązały one państwa członkowskie, by do 2030 r. zredukowała emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z rokiem 1990.

Jednak w grudniu ubiegłego roku Rada Europejska podjęła decyzję o zmianie tego celu – państwa członkowskie wyraziły zgodę na cel zakładający ograniczenie w UE emisji co najmniej 55%w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Jako powody tej zmiany podano: