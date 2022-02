„Dyplomatyczna Cuszima”. Zachód powiedział Putinowi: sprawdzam!

Jeszcze dzień przed ogłoszeniem przez prezydenta USA decyzji o dyslokacji ok. 3000 żołnierzy do Polski, Rumunii i Niemiec, niezależny analityk rosyjski Paweł Felgenhauer nie miał wątpliwości, że w starciu Rosja kontra Zachód (plus Ukraina), to Moskwa coraz szybciej traci pozycje. - Jest dla mnie jasne, że rosyjska polityka zagraniczna poniosła całkowitą klęskę. To taka dyplomatyczna Cuszima, pogrom – cytował Felgenhauera portal Rosbalt. Przypomnijmy: Cuszima to symbol klęski militarnej siły Rosji. W 1905 koło tej wyspy na Dalekim Wschodzie Japończycy posłali na dni niemal całą rosyjską flotę.

Putin przelicytował

Skąd tak mocna opinia rosyjskiego analityka? Nie da się ukryć, że Moskwa przelicytowała. Jeśli chciała zastraszyć Zachód koncentracją sił koło granic Ukrainy, to rozczarowała się reakcją USA i większości krajów NATO. Wydaje się, że największym błędem Rosji – jeśli od początku tylko chciała osiągnąć cele drogą polityczną (z użyciem militarnego szantażu) – było publiczne postawienie ultimatum USA i NATO w połowie grudnia ub.r. To były żądania wykraczające poza kwestie Ukrainy, ale co ważniejsze, żądania nie do przyjęcia dla Zachodu. Gdyby Zachód je przyjął, byłby to koniec nie tylko Ukrainy, ale też NATO i obecności USA w Europie.