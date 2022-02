Prezydent USA wyśle do Polski dodatkowych żołnierzy. Kolejni wzmocnią inne siły NATO

Informację tę potwierdził na specjalnej konferencji rzecznik Pentagonu. Przedtem podała ją telewizja CNN. Dziennikarze ustalili, że nowe siły zostaną wysłane w ramach dwustronnych ustaleń. Rzecznik Pentagonu powiedział, że ok. 3 tys. żołnierzy trafi nie tylko do Polski, ale także do do Rumunii.

John F. Kirby potwierdził, że do Polski trafi większość z 2 tys. żołnierzy elitarnej 82. dywizji powietrznodesantowej z Fort Bragg w Karolinie Północnej. Do Rumunii i Niemiec trafić ma ok. tysiąca kolejnych żołnierzy.

Prezydent Biden miał podjąć decyzję we wtorek po konsultacjach z ministrem obrony Lloydem Austinem oraz przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Markiem Milleyem. Austin miał prowadzić konsultacje z ministrami obrony Polski, Rumunii oraz Niemiec.

John F. Kirby powiedział na konferencji, że to zasilenie Europy w wojska USA nie będzie stałe. Dodał także, że wkrótce - w zależności od potrzeb - może dojść do przemieszczeń kolejnych sił wojskowych w Europie - na ćwiczenia i do państw bałtyckich.