Dworczyk: Do końca sierpnia wszyscy chętni powinni dostać szczepionkę

Szef KPRM przeprosił także za przejęzyczenie. - Kiedy powiedziałem do kwietnia, nie do końca II kwartału, czy nie do czerwca. Natomiast zaszczepienie pierwszą dawką - tu też nic się nie zmienia - 100 proc. chętnych z całej populacji planujemy do końca sierpnia. To oczywiście będzie możliwe, kiedy wywiążą się producenci ze swoich deklaracji – stwierdził Michał Dworczyk.