Dworczyk: Nowe grupy zawodowe dostaną szczepionkę szybciej

Dworczyk przypomniał, że dziś rozpoczęła się rejestracja na szczepienia osób w wieku 59 lat. - Trwa rejestracja za pośrednictwem kanałów internetowych oraz przez infolinię. Zapisało się już około 64 tysięcy osób urodzonych w roku 1962 – mówił. - W ostatnich 10 dniach na konkretne terminy zapisało się ponad 900 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. To nam daje bardzo dobre wyniki w grupie osób powyżej 70 roku życia. Łącznie zaszczepionych lub zarejestrowanych to już ponad 70 procent – dodał.

Minister dodał, że jeśli chodzi o osoby w wieku 60-69 lat, to łącznie zaszczepionych lub zarejestrowanych jest ponad 51 procent z tej grupy wiekowej. - Namawiamy wszystkich do rejestracji (…) Dziś rozpoczęła się rejestracja osób urodzonych w 1962 r. Mamy do tej pory ok. 64 tys. osób zarejestrowanych na konkretne terminy. Do końca maja mamy wolnych łącznie 1,5 mln terminów – mówił.