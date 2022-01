Dr Paweł Grzesiowski: Jeśli za rok pojawi się nowy wariant wirusa, to znowu będziemy mieli masowe zachorowania

Jeśli „internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku” – a ten znany cytat jest przypiętym tweetem na Pana profilu społecznościowym – to dlaczego ludzie wierzą w opowieści idiotów zamieszczane w internecie?

Ta wiara wynika z wewnętrznego zapotrzebowania wielu ludzi. Jeżeli człowiek otwiera się na różnego rodzaju dezinformacje, to powodem najczęściej są problemy lękowe. Człowiek podświadomie szuka uzasadnienia dla tych swoich lękowych zachowań. Jednym z uzasadnień są teorie spiskowe czy inne, które wypełniają tę lukę niepewności. No, bo proszę zobaczyć: ktoś boi się szczepień.

O to właśnie chciałam zapytać – o lęk przed szczepieniem. Z czego on się bierze?

Ze strachu, który może być na przykład wyniesiony z dzieciństwa, z innych sytuacji życiowych; są przypadki ludzi, którzy doświadczyli jakichś odczynów poszczepiennych po jakichś szczepionkach i narósł w nich strach. Człowiek, który się boi, szuka uzasadnienia, żeby czegoś nie zrobić. Jeśli boję się zejść do ciemnej piwnicy po to, żeby przynieść z niej słoik kiszonych ogórków, to zrobię wszystko, żeby tam nie pójść. Zgubię klucze, będę uważać, że mnie ktoś w tej ciemnej piwnicy napadnie, choć nikt nikogo nigdy nie napadł w piwnicy naszego bloku. Ale wymyślam sobie rozmaite preteksty, żeby tego nie zrobić. Myślę, że internet w nieograniczony sposób odpowiada na takie zapotrzebowanie. A to znaczy, że ludzie lękowi znajdą w internecie kopalnię pretekstów, żeby czegoś nie zrobić. Pytanie, na co jesteśmy otwarci bardziej: czy jesteśmy lękowcami introwertycznymi, którym wystarczy tylko powiedzieć, że szczepionki powodują autyzm – i mamy sprawę załatwioną, czy też potrzebujemy czegoś więcej? Osoby, które są bardziej ekstrawertyczne w lęku, używają częściej agresywnych argumentów typu: firmy farmaceutyczne nas oszukują, wymyślono COVID, żeby zabić wolność, pandemia to sposób na biznes, Bill Gates wszczepi nam chipy i tym podobnych historii. Tym kompensuje lęk ta druga grupa ludzi, która potrzebuje większej aktywności, aby odreagować. Dlatego, myślę, dajemy wiarę antyszczepionkowym, czy wręcz antynaukowym wpisom w internecie. Dopóki ten lęk nie zostanie zracjonalizowany, rozpuszczony, to takie osoby będą się w ten lęk zanurzać coraz głębiej. A ponieważ ten antyszczepionkowy czy antynaukowy pogląd na świat jest bardzo zakaźny…