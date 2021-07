Dr Katarzyna Ratkowska w Polsat News o szczepionkach przeciw COVID-19. Prof. Maksymowicz: Biczowanie byłoby chyba najlepsze

– Wydział zdrowia publicznego Wielkiej Brytanii podał dwie ważne informacje. Jest sześć razy więcej zgonów wśród osób zaszczepionych, jeśli chodzi o obecne zakażenia. Druga informacja jest taka, że 50 proc. zakażeń to osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki – mówiła Ratkowska.

Kobieta zachęcała także do leczenia COVID-19 amantadyną. – My w Polsce mamy doświadczenie leczenia amantadyną osób, które były zakażone wirusem indyjskim. To były siostry misjonarki. Pamiętamy to, gdy ich klasztory były otoczone kordonami policji. Stosowano amantadynę, była skuteczna – wskazywała.