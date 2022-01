Dr Bartosz Kulczyński: Zdrowo jedzmy na co dzień, a na mniej zdrowe posiłki pozwalajmy sobie okazyjnie

Za nami Boże Narodzenie z kulinarnym szaleństwem smakołyków. Przed nami za to sylwestrowa kolacja, po której będzie można myśleć o tym, jak wejść zdrowo w Nowy Rok. Chyba, że myśleć o tym powinno się już przed sylwestrem?

Jestem zwolennikiem zdrowego jedzenia na co dzień, a jednocześnie „pozwalania sobie” na mniej zdrowe posiłki, oczywiście jeśli mamy na nie ochotę, okazyjnie. Zawsze podkreślam moim pacjentom, że wzrost masy ciała nie następuje przez jeden wieczór, tak samo jak i przez jeden dzień człowiek nie jest w stanie schudnąć. Zmiana masy ciała to długi proces – mam tu na myśli i odchudzanie i przybieranie na wadze. Dlatego też nie powinniśmy się obawiać, że przytyjemy przez 3 dni Świąt czy też przez szaleństwo kulinarne podczas sylwestrowej nocy. O ile oczywiście zarówno w okresie przedświątecznym jak i w trakcie tych kilku dni przed Sylwestrem będziemy jeść rozsądnie, a nie będziemy rozciągać świątecznego biesiadowania od Wigilii po Nowy Rok. Podsumowując, na co dzień myślmy o zdrowym trybie życia i kierujmy się zdrowymi zasadami odżywiania, a dzięki temu będziemy mogli bez wyrzutów sumienia korzystać z pojawiających się raz na jakiś czas wyjątkowych kulinarnych okazji.