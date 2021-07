Donald Tusk: Recepty są przygotowane, trzeba przekonać Polaków, że możemy je zrealizować

Dodał, że „to kwestia kilku miesięcy”. - Poinformowałem moich partnerów z EPP o decyzji do włączenia się w krajową politykę. Jesienią mamy zjazd EPP, moja kadencja się wtedy kończy i rozpocznę konsultacje ws. mojej zastępczyni lub zastępcy w Europie – przekazał nowy szef PO.

Tusk odniósł się również do zarzutów o brak programu. - Ja nie przychodzę na puste pole, Koalicja Obywatelska przez te lata ciężko pracowała. Zawartość merytoryczna projektów jest zaskakująca. Recepty są przygotowane, moim zadaniem jest to, aby ludzie usłyszeli autentyczny język i żeby ludzie uwierzyli, że da się go zrealizować – stwierdził. – Będę jeszcze w tym tygodniu rozmawiał ze wszystkimi partnerami w ramach Koalicji Obywatelskiej. Spotkam się także z klubem parlamentarnym, który jest klubem KO i moją intencją jest oczywiście, żeby w tej sprawie nie tylko nic się nie zmieniło, tylko żeby uzyskać jeszcze dodatkową energię i takie nowe formy i pomysły na współpracę – dodał.