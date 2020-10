Donald Trump przed decydującą debatą o swoim rywalu: Biden jest "przestępcą" powinien siedzieć|"

Sztabowcy Trumpa sprzeciwili się tej zmianie, jednak prezydent weźmie udział w starciu, zapewnił szef jego kampanii Bill Stepien. Otoczenie Trumpa miało też uwagi do tematów czwartkowej debaty, ich zdaniem, powinna się ona bardziej skoncentrować na polityce zagranicznej. Sztabowcy Bidena na pewno skupią się na słabych stronach Trumpa, czyli na jego walce z koronawirusem i na przywracaniu gospodarki do pionu. Gospodarzem debaty będzie Kristen Welker ze stacji NBC News, korespondentka w Białym Domu.

Była to odniesienie do zarzutów korupcyjnych stawianych synowi byłego wiceprezydenta Hunterowi Bidenowi na Ukrainie.

Punktów Bidenowi może dodać oczekiwane jego spotkanie z Barackiem Obamą. Byc może były prezydent pojawi się u boku kandydata Demokratów już w środę.

Przedstawiciel kampanii Bidena powiedział, że Obama i Biden pojawią się razem dopiero w przyszłym tygodniu.

To samo źródło mówi, że wszystko, co musi teraz robić Biden, to pokazanie kontrastu z Trumpem i bezpośrednie rozmowy z Amerykanami, tak jak to robił ostatnio. Musi być jednak przygotowany, na wszystko, bo Trump zamierza obrzucić go obelgami.

Demokraci przypominają pierwszą, chaotyczna debatę kandydatów. Był to dla Trumpa kosztowny występ, a sondaże pokazały, że wyborcy zostali zniechęceni przez zastraszanie i znęcanie się nad Bidenem przez prezydenta.

Demokraci twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem dla Bidena jest to, co zadziałało do tej pory - skupienie się na gospodarce i sposobie radzenia sobie przez Trumpa z pandemią koronawirusa.