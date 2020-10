Niepokojący przypadek w USA: 25-latek był zakażony dwukrotnie wirusem. Za drugim razem musiał być hospitalizowany

I co ważne, ta druga infekcja okazała się bardziej niebezpieczna niż pierwsza, w efekcie mężczyzna musiał trafić do szpitala, gdzie podano mu tlen.

Ten mężczyzna jest pierwszą osobą w USA, u której potwierdzono ponowne zakażenie koronawirusem. Jego historię opisano w piśmie medycznym „The Lancet" i wynika z niej, że 25-latek został zakażony dwoma różnymi szczepami koronawirusa w ciągu dwóch miesięcy, co wykazało porównanie genetycznych wirusa.

Pierwszy zakażenie wykryto u Amerykanina z Newady 18 kwietnia i narzekał on wtedy na ból głowy, miał kaszel i biegunka. Poddano go izolacji, a w maju dwukrotnie uzyskał negatywny wynik testu. Oznacza to, że ​​jest nieprawdopodobne, by przeszedł jedno bardzo długie zakażenie.