W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się zasoby pracy. Grzegorz Olkowski/ Polska Press

W drugim kwartale br. Ukraińcy zostawili w portfelach przedsiębiorców w Polsce 602 mln zł- podaje GUS. Jak wskazują eksperci, to niemal trzykrotnie więcej niż rok temu, kiedy wydatki przez pandemię wyniosły zaledwie 220 mln zł, czyli najmniej ze wszystkich kwartałów 2020 roku. Jednak, do Polski przyjeżdża mniej pracowników z Ukrainy, bo zaczynają odpływać do innych krajów, które też mocno zabiegają o imigrantów zarobkowych.