Dekalog współczesnego grzybiarza: złote zasady grzybobrania. A koronawirus? Tego lepiej unikaj w lesie (wytyczne GIS)

Trujące grzyby w Polsce

W polskich lasach znajduje się do 250 gatunków grzybów, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Należą do nich:

borowik szatański

muchomor sromotnikowy

muchomor plamisty

muchomor jadowity

maślanka wiązkowa

goryczek żółciowy (szatan)

krowiak podwinięty

strzępiak ceglasty

piestrzenica kasztanowata

hełmówka obrzeżona

lejówka jadowita

wieruszka zatkowata

zasłonak brodaty

gołąbek wymiotny

gąska siarkowa

Jeśli nie masz pewności co do gatunku grzyba, który chcesz zebrać - nie wkładaj go do koszyka.