Debata Trump-Biden w Clevland. 100 milionów Amerykanów obejrzy pojedynek, który zdecyduje o wyborze prezydenta USA

Ukazuje on bowiem sposoby żonglowania swoimi dochodami, by uniknąć płacenia podatków. W latach 2016 i 2017 zapłacił Trump tylko po 750 dolarów podatku federalnego, a przez kilkanaście lat nie wykazał żadnych dochodów.

Na pewno gwoździem programu będzie ostatni raport New York Timesa, , z którego będzie się musiał tłumaczyć Trump.

Pierwsza debata, bo w sumie będą trzy, odbędzie się we wtorkowy wieczór ( czasu miejscowego) w Clevland w Ohio. Z uwagi na pandemię będzie się odbywać przy niewielkiej publice, zaledwie setka osób. Tylu też dziennikarzy dopuszczono do relacjonowania tego wydarzenia.

Półtorej godziny debaty, podczas której Donald Trump i jego demokratyczny rywal Joe Biden będą chcieli przekonać do siebie sto milionów Amerykanów, obserwujących ich pojedynek.

Nie wiadomo, czy podobnie postępuje Biden. W kampanii wyborczej w 2008 stworzono dla niego cały etap debaty dotyczącej jest wystąpień podczas debaty. Były to treningi, sztabowcy wcielali się w role rywali. Obok niego na scenie była Jennifer Granholm, ówczesna gubernator stanu Michigan, grająca jego prawdziwą przeciwniczkę - Sarę Palin.

Trump mówił, że do debaty nie musiał się przygotowywać, wyjaśniał, że dziennikarze odpytują go na każdej konferencji, ma więc trening.

Zdaniem obserwatorów Biden musi uważać, by nie stracić obecnej przewagi, wtedy może liczyć na wielką wygraną.

Wtorkowy pojedynek w Clevland reklamowano jako najważniejszy dzień pozostały w kampanii prezydenckiej, moment, w którym 100 milionów Amerykanów ogląda kandydatów bez lakieru. I to Donald Trump potrzebuje, z uwagi na sondaże, sukcesu.

Ale to też oznacza, że Biden ma więcej do stracenia. Dokładna forma i intensywność przygotowań do debaty, przez którą dwaj siedemdziesięciolatkowie przeszli przed 90-minutowym starciem w Cleveland, pozostaje mało znana.

Historia pokazuje kilka debat, które zasadniczo zmieniły przebieg kampanii. Jak choćby Ronald Reagan, który pokonał Jimmy'ego Cartera, który okazał się za grzeczny podczas debaty prezydenckiej.

Przypomina się Richarda Nixona wycierającego spoconą twarz podczas debaty z młodym Johnem F. Kennedym w pierwszych debatach telewizyjnych w 1960 roku.

Obóz Biden zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. 77-letni kandydat Demokratów przez cały ten rok był przedstawiany przez przeciwników jako niezdolny do wytężonej walki io najwyższy urząd.