The New York Times: Donald Trump zarabia miliony dolarów rocznie, ale płaci śmiesznie małe podatki

Miliarder Leszek Czarnecki poszukiwany przez prokuraturę i CBA. Minister Ziobro: będzie list gończy

Prokuratura szykuje list gończy za pochodzącym z Wrocławia miliarderem Leszkiem Czarneckim – ogłosił dziś na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Śledczy chcą mu ogłosić zarzuty za udział w tzw. „aferze GetBack”. To wrocławska firma windykacyjna, która tysiącom prywatnych osób sprzedawała swoje obligacje. Ludzie nie mieli pojęcia, że to bardzo ryzykowna inwestycja. Wielu straciło potężne pieniądze. Straty, do których miał się przyczynić biznesmen - to przeszło 120 mln zł. Problem w tym, że twórca Sky Tower, kilku banków i spółek finansowych zapadł się pod ziemię. Wyjechał w Polsce i ślad po nim zaginął.