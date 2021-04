Darmowe testy dla mieszkańców Anglii od piątku, a od 12 kwietnia znoszenie obostrzeń

Niektórzy naukowcy wyrazili sceptycyzm co do planu, zwracając uwagę zarówno na możliwość uzyskania fałszywych ujemnych wyników testów, jak i na potrzebę lepszego wsparcia dla ludzi, aby mogli się izolować, jeśli wynik testu będzie dodatni. Ostrożnie do takich testów podchodzi też Grupa ds. Wolności obywatelskich i wielu posłów.

A najnowsze luzowanie obostrzeń wejdzie w życie już 12 kwietnia. Oznaczać to będzie przywrócenie pracy wszystkich sklepów, zakładów fryzjerskich oraz siłowni. Puby i restauracje będą mogły obsługiwać swoich klientów tylko na zewnątrz. Nadal nie wiadomo, co z podróżami zagranicznymi, których tak bardzo pragną Anglicy. Wstępnie była mowa o 17 maja i ten termin na razie wydaje się być aktualny.

Ważne jest to, że zarówno Johnson , jak i jego doradcy zgodzili się co do jednego: warunki, od których zależy przejście do następnego etapu znoszenia restrykcji, zostały spełnione. A mowa o postępującej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi, o spadku zakażeń i hospitalizacji oraz brak nowych wariantów koronawirusa, przynoszonych na Wyspy z innych krajów.

Dlatego w rozpoczynającym się 12 kwietnia drugim z czterech etapów wychodzenia z blokady w Anglii, członkowie tego samego gospodarstwa będą mogli podróżować po Anglii i nocować na kempingach i w domkach letniskowych. W uroczystościach ślubnych będzie mogło uczestniczyć już 15 osób, natomiast krewnych, którzy są w domach opieki społecznej będą mogły odwiedzić dwie osoby.