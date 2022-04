Danuta Jaremko: Uczę polskiego ukraińskie dzieci, bo to umiem robić najlepiej

Od marca uczestniczy Pani w międzynarodowym – chyba tak można powiedzieć? – projekcie szkoły online dla dzieci z Ukrainy. Czyli dwa razy w tygodniu przez 45 minut bezpłatnie uczy Pani ukraińskie dzieci języka polskiego. Jak to się stało?

Jestem nauczycielką uczącą dzieci w Anglii języka polskiego jako drugiego języka oddziedziczonego. Wielokrotnie uczestniczyłam w różnego rodzaju konferencjach; 3 lata temu, jeszcze przed pandemią, byłam na zjeździe nauczycieli polonijnych w Toruniu. Taki zjazd organizowany przez MEN i Wspólnotę Polską odbywał się co roku. Tam poznałam wiele osób oraz ponownie nawiązałam kontakt z Lucyną Bzowską, trenerką Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Poznałyśmy się ponad 30 lat temu, kiedy mieszkałam jeszcze w Polsce i pracowałam jako nauczycielka w szkole ćwiczeń w Lubomierzu. Prowadziłam lekcje pokazowe, nadzorowalam praktyki i udzielałam instruktażu przyszłym nauczycielom, jak należy prowadzić lekcje. A teraz to właśnie Lucyna Bzowska błyskawicznie zareagowała na fakt, że ukraińskie rodziny, w tym dzieci, w związku z wojną, zaczęły napływać masowo do Polski. Stworzyła platformę dzieki informatykom, zebrała grupę nauczycieli, wysłała nam informacje. 9 marca zorganizowała pierwsze spotkanie, a już 14 marca pracowałyśmy online, ucząc dzieci języka polskiego.