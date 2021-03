Daniel Obajtek: Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów

Szef PKN Orlen Daniel Obajtek przekazał dzisiaj w mediach społecznościowych, że złoży do CBA wniosek o weryfikację swoich finansów do 16 marca 2021.- Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem - stwierdził.

- Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem. Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem – oznajmił we wtorek Daniel Obajtek na Twitterze.

Tego samego dnia rezes PKNN Orlen oświadczył w Polskim Radiu 24, że informacje dotyczące jego majątku były przez lata dostępne. – Do 2015 roku nawet było to wszystko jawne. Powiem więcej, zostałem sprawdzony przez CBA, przez prokuraturę. Kontrola zaczęła się w 2011, skończyła się w 2013. Prokuratura umorzyła postępowanie i zostałem sprawdzony z całego swojego życia zawodowego do 2013 roku. Wszystkie konta, przelewy, akcje notarialne. W związku z tym to jedna wielka nagonka, hucpa. To po prostu polowanie na człowieka, zaszczucie człowieka i nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek prawdą – mówił Obajtek odnosząc się do informacji mediów i działań opozycji.

Dodał, że „przy tak dużych miliardach nic bez powodu i bez celu się nie dzieje”. - A jeżeli chodzi o zeznania majątkowe, to mam pełen spokój do tego, pełną pokorę. Mam swoje dochody, które mam udokumentowane. Mogę posiadać majątek, pragnę zaznaczyć, że na ten majątek robi już trzecie pokolenie. Mogę mieć majątek i ja się tego nie wstydzę, ja go nie ukrywam – zaznaczył.

Prezes Orlenu podkreślił, że spółka, którą kieruje, ma prawo wykupować inne podmioty. - Nie tylko będziemy przejmować w tym roku Lotos, ale i pracujemy nad przejęciem PGNiG. Tak naprawdę zwiększymy pulę naszych klientów około 18 milionów. Więc mamy prawo mieć swoje kanały informacyjne, mamy prawo kupować media, zwłaszcza że zbudowaliśmy dom mediowy – mówił. Odnosząc się do zarobków swoich i swoich współpracowników Obajtek stwierdził „nie mogą stać koło zarobków poprzedniego prezesa”. - Pragnę zaznaczyć, że rząd PiS wprowadził ustawę ograniczającą zarobki w Spółkach Skarbu Państwa, a te zarobki w SSP, jeżeli wliczy pani wszystkie premie, nagrody i wszystko po kolei, to są dwa razy mniejsze – stwierdził.

