KO zapowiada powołanie komisji ws. Daniela Obajtka

Szef klubu KO stwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że „od początku cały aparat państwa został zaangażowany, by tej sprawy (majątku Daniela Obajtka – red.) nie wyjaśnić”. - Gdzie państwo jest teraz? - pytał. - Wygląda na to, że najważniejsze służby państwowe po prostu abdykowały. W sprawie Daniela Obajtka od kilku tygodni powinny rozpoczynać się kolejne postępowania – stwierdził poseł.

- Jednym z nowych faktów jest list, który otrzymaliśmy, który pochodzi od pełnomocnika pana Daniela Obajtka, skierowany do mnie, do przewodniczącego klubu i posła Sowy – mówił Cezary Tomczyk.

Dodał, że kiedy otrzymał pismo, był przekonany, iż są tam „po prostu oświadczenia i wyjaśnienia”. - Pan Obajtek wysłał nam groźby. Grozi, że jeżeli nie zaprzestaniemy zajmowania się jego osobą, to będziemy musieli zapłacić 50 tysięcy złotych. Panie prezesie Obajtek, czy panu jeszcze nie jest mało? Czy naprawdę kolejne 50 tysięcy złotych chciałby pan przeznaczyć na kolejny pałac czy mieszkanie” – zwrócił się Tomczyk do prezesa Orlenu.

Tomczyk poinformował również, że dziś Koalicja Obywatelska zdecydowała, iż powoła specjalny zespół śledczy w ramach Klubu Parlamentarnego KO, w którego skład wejdą posłowie, którzy zajmowali się kontrolami poselskimi w polskim państwie. - Na czele tego zespołu stanie poseł Marek Sowa, który dotarł już do bardzo wielu faktów dotyczących pana Daniela Obajtka i ukrywania jego majątku. Ten zespół będzie działał do momentu aż sprawą wreszcie zajmą niezależne służby – zapowiedział polityk.

Tomczyk pytał również, jak to możliwe, że leśnik (brat Daniela Obajtka – red.), który zarabiał 7 tys. zł, był w stanie w ciągu kilku lat zbudować pałac? - Czy to było z pensji leśnika? A może z pensji wójta gminy Pcim (wówczas Daniel Obajtek sprawował tę funkcję – red.)? – pytał poseł.

Pełnomocnik dodał, że posłowie opozycji nie zwrócił się do Daniela Obajtka, ani do jego brata z zapytaniem odnośnie przyczyn stanowiących podstawę darowizn oraz z prośbą o odniesienie się do kwestii posiadanych środków finansowych na zakup nieruchomości oraz jej budowę. - W szczególności zaprzeczam, żeby w latach 2011-2016 poczynione zostały nakłady nawet zbliżone do wartości 5 milionów złotych na przedmiotową nieruchomość. Wartość tej nieruchomości jest bowiem kilkukrotnie mniejsza. Zaprzeczam również, jakoby pan Bartłomiej Obajtek czynił znaczne nakłady na nieruchomość przekraczające jego możliwości finansowe – oświadczył, podkreślając, że Bartłomiej Obajtek prowadził w tym czasie kilka różnych rodzajów działalności gospodarczej, a także posiadał prywatne oszczędności.

Zaborowski dodał, podkreślił że darowizna nieruchomości dokonana przez pana Daniela Obajtka w 2011 r. oraz zwrotna darowizna w 2016 r. stanowiły „wyłącznie rozliczenie o charakterze rodzinnym pomiędzy braćmi oraz ich mamą”.