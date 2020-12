Dane Ministerstwa Zdrowia: Ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zmarły 544 osoby

Zakończyły się prace nad Tarczą Branżową. Kto skorzysta?

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowa tarcza branżowa trafi do podpisu prezydenta. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Chodzi o zwolnienie ze składek ZUS za listopad, jednorazowe świadczenie postojowe, dopłatę do każdego miejsca pracy, czy zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę.