Czym Polacy ogrzewają swoje domy? Ile wydają? "Mamy dwóch niekwestionowanych liderów"

Wśród popularności materiałów opałowych mamy dwóch niekwestionowanych liderów. To ekogroszek i pellet drzewny. W 2021 pierwszy z nich ma 47-procentowy udział we wszystkich materiałach opałowych, a drugi może się pochwalić wynikiem 35 proc. podium zamyka brykiet (6 proc.)- wynika z analizy Ceneo.pl.

Oprócz materiałów opałowych coraz większą popularnością cieszą się także kotły. Boom na rynku budowy domów jednorodzinnych, wymiana starych pieców oraz coraz większy wybór w sklepach internetowych, sprawiły, że co trzecia osoba, która jest zainteresowana w Ceneo.pl produktami z kategorii ogrzewanie, kierowała się właśnie w stronę kotłów. - Wśród 10 najpopularniejszych produktów 9 pochodzi z tego segmentu. Ich udział stale rośnie – w 2019 i 2020 roku było ich 7/10. W tegorocznej czołówce znajdziemy m.in. kotły takich firm jak Junkers, Stalkot i Termet- podano.

Z obserwacji portalu wynika ponadto, że Polacy coraz chętniej kupują produkty z kategorii ogrzewanie online. - Popularność produktów rośnie nieprzerwanie, a w czasie szczytu (od lutego do kwietnia 2021 roku) dynamika wynosiła ponad 100 proc.- wskazano. Przy materiałach opałowych zaobserwowano nawet 200-procentowe wzrosty. Ponadprzeciętne wzrosty odnotowano również przy kominkach (w szczytowym momencie było to 137 proc. rok do roku), pompach ciepła (131 proc.) oraz przy grzejnikach i akcesoriach grzewczych (obie kategorie po 68 proc.).