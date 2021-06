Czy obostrzenia wrócą we wrześniu? Groźna mutacja Delta. Minister zdrowia: Nie możemy powiedzieć, że to koniec walki z pandemią

Minister zdrowia wskazał w rozmowie z dziennikiem, że dotychczas mieliśmy 90 przypadków mutacji Delta. - Mamy o tyle komfort sytuacji, że sanepid może się skoncentrować na wychwytywaniu ognisk i osób zakażonych. Warto dodać, że jeśli mamy do czynienia z mutacją, która jest bardzo niebezpieczna, postępujemy nieco inaczej niż w standardowych przypadkach – wydłużamy izolację i kwarantannę oraz wprowadzamy zwolnienie w obu tych przypadkach dopiero po negatywnym teście PCR – mówił.

Restrykcje po wakacjach?

Szef resortu zdrowia pytany był również, czy końcówka wakacji, kiedy Polacy zaczną wracać z urlopów, będzie wiązać się z powrotem do obostrzeń? W odpowiedzi Niedzielski stwierdził, że na razie nie widać przesłanek, które mówią o ryzyku wzrostu zakażeń we wrześniu czy październiku z powodu większej mobilności. - Co innego, jeśli pojawi się lub zacznie eskalować jedna z obecnych mutacji lub nowa mutacja, która może się dopiero pojawić. W takim przypadku faktycznie prawdopodobieństwo wprowadzenia restrykcji rośnie – tłumaczył.