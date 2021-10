Czechy: Prezydent Milosz Zeman "niezdolny do pełnienia obowiązków". Kto będzie premierem?

Informacje o stanie zdrowia głowy państwa przewodniczący Senatu oparł na opiniach lekarzy, którzy opiekują się Zemanem. Vystrczil dodał, że rokowania co do stanu zdrowia głowy państwa są niepewne. Zeman przebywa w wojskowym szpitalu w Pradze od kilku dni. Jest chory na cukrzycę, ma problemy z poruszaniem się.

Jak ogłosił przewodniczący czeskiego Senatu, Milosz Vystrczil, prezydent kraju Milosz Zeman jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków.

Co to oznacza? Zdaniem szefostwa Senatu, konieczne będzie rozpoczęcie procedury, która związana jest z artykułem 66. konstytucji, pozwala ona na czasowe albo stałe pozbawienie funkcji obecnego prezydenta. Do tego musi być zgoda jednak obu izb parlamentu Czech, czyli Izby Poselskiej i Senatu.

Ta informacja zbiegła się z oświadczeniem szefa kancelarii Zemana, który mówił, że prezydent podpisał 14 października dekret o zwołaniu na 8 listopada posiedzenia Izby Poselskiej. Zarzucił przewodniczącemu Senatu, że stara się on do pozbawienia Zemana urzędu.